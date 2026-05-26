５月２６日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、「都庁前の食品配布会に並ぶ人がついに1000人超え」という東京新聞の一面記事を紹介した。 番組で紹介した東京新聞の一面記事によると、東京都庁前で23日に開かれた無料の食品配布会で、利用者が過去最多の1003人を記録した。1000人を超えたのは初めて。物価高が止まらない中、配布会に並ぶ人たちからは生活苦を訴える声が上がる。民間の「善意」が困窮する