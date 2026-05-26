◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２６日・東京ドーム）ソフトバンクの内野のユーティリティー選手の川瀬晃が、頸（けい）部背部痛のため出場選手登録を抹消された。今季は１８試合で打率１割６分２厘、０本塁打、４打点だった。入れ替わりで、広瀬隆太内野手が昇格した。２軍では打率３割、２本塁打、１５打点の好成績を残していた。