◆春季北海道高校野球大会▽１回戦士別翔雲６―３東海大札幌（２６日・札幌モエレ沼公園）昨秋全道８強で今春センバツの２１世紀枠候補校に選出された士別翔雲が６―３で東海大札幌に勝利し、２年連続で準々決勝進出を決めた。２０２５年春から続く４季連続の北海道大会（夏は北北海道大会）８強入りは、名寄地区所属校で史上初。イップスで打撃専念の５番ＤＨ・吉松武（たける、３年）が、７回にダメ押しの２点適時打を放っ