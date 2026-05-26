ピーラーでひらひらにした生ズッキーニに、コチュジャン香るサーモンをたっぷりオン！火を使わずに作れるのに、見た目はぐっと華やか。おつまみにも、ちょっと特別感のある一皿にもぴったりです。ズッキーニとサーモンの韓国風タルタル材料（2人分）と作り方（1）材料を切る ズッキーニ1本（約150g）はピーラーで縦に薄切りにしてボールに入れ、塩小さじ1/3を加えて10分おく。かるく絞って水けを拭き、黒酢、ごま油各小さじ1を加