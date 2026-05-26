霧島市のホテルに市内で初めてとなる「砂むし温泉」が来月オープンします。26日はひと足早く内覧会が開かれました。 霧島市牧園町の霧島国際ホテルにオープンするのは、「砂むし温泉霧砂」です。 温泉の蒸気で温めた奄美大島などの砂を使い、温度は46度ほどだということです。ロッカーやシャワールームのほかに、アメニティも用意し、日帰り客にも対応しています。 26日の内覧会には報道関係