紫外線から目を守るため、奄美高校では7月から、登下校や部活動などで生徒のサングラス着用を始めることにしています。それを前に、東京の眼鏡ブランドが26日、学校で出前授業を開きました。 奄美高校で出前授業を開いたのは、全国に340店舗展開する東京の眼鏡ブランド「Zoff」です。Zoffは、紫外線から目を守ってもらおうと、去年から全国の中学校・高校31校でサングラス着用を支援するプロジェクトを進めています。 奄美高校