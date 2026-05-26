甘辛い味にやみつきになる人気韓国グルメ、「ヤンニョムチキン」をおトクな鶏むね肉で！じゃがいもも揚げていっしょにたれをからめれば、食べごたえもバッチリです。大盛りのライス、またはキンキンのビールの準備もお忘れなく〜！『ヤンニョム鶏胸withポテト』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉……1枚（約300ɡ）じゃがいも……2個（約300ɡ）〈下味〉しょうゆ……小さじ1酒……小さじ1小麦粉……大さじ2片栗粉……大さじ1