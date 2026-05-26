障害福祉課の会見香川県庁 障害者の就労を支援している丸亀市の弁当店で虐待があったとして、香川県が障害福祉サービス事業者の指定取り消し処分を行いました。 香川県の障害福祉サービス事業者の指定を取り消されたのは、丸亀市で弁当の製造と販売を行う「ゆうちゃん弁当ゆうちゃん亭」です。 香川県によりますと、2025年11月、「ゆうちゃん亭」の関係者から「事業所の責任者が利用者に虐待を行ってい