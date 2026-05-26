坂出工業高校で行われた防災訓練 災害避難所に指定されている香川県の坂出工業高校で26日、防災訓練が行われ、生徒と近くの保育園児や住民ら約330人が参加しました。 1年生は園児の手を取って一緒に高台に避難しました。高校の周辺は土地が低く、最大2mの津波が想定されています。 （参加した高校生は―）「子どもが転ばないように歩くのを遅くしたりして気遣えたらいいな」 また、丸亀市川西地区の自主