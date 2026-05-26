巨人打線は根拠不明昨晩の、阿部慎之助監督の長女への暴行疑いによる逮捕には驚いた。26日には球団に辞任を申し入れた。余波は続くかもしれない。今後の推移を見守りたい。【写真】1994年5月18日「完全試合」を達成した巨人投手といえば？その巨人は交流戦前のヤクルト、阪神との5試合を1勝4敗で負け越した。22日からの阪神3連戦は今季初の同一カード3連敗、対戦でも5連敗を喫して首位・阪神とは4.5ゲーム差だ。この3連戦は