ドル買い優勢、ハメネイ師発言を受けて＝ロンドン為替 ロンドン序盤はドル買いが優勢。イラン最高指導者のモジタバ・ハメネイ師が「米国の中東の基地にもはや安全な避難場所はない」と述べ、全イスラム諸国に協力を呼び掛けたことが報じられており、市場に警戒感が広がっている。 NY原油先物は92ドル台前半へと下げ渋り。米10年債利回りは4.51％台へと上昇。為替市場では有事のドル買いが再燃。ドル円は高値を159.18レベル