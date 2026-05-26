メインシナリオ・・・18日の安値1.3303ドルから切り返しており、短期のトレンドは上向きとなっている。1日の高値1.3658ドルから18日の安値1.3303ドルまでの下げに対する半値戻しを達成しており、61.8％戻しの1.3522ドルを上抜き、13日の高値1.3551ドルも上抜けば、11日の高値1.3653ドルや1日の高値1.3658ドル、2月12日の高値1.3671ドルが上値の目標になる。2月12日の高値1.3671ドルを上抜くようなら、2月11日の高値1.3712ドルや2月