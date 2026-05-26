メインシナリオ…高値圏で底堅い動きを見せている。一目均衡表の基準線がサポートとなっており、上値を追う展開が見込まれる。その場合、5月13日の高値114.74が最初のポイントとなる。ここを抜けて来ると、115円の節目、ボリンジャーバンド＋３σの115.28、116円の節目を試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、基準線の113.03、5月19日の安値112.64、一目均衡表の雲の上限の112.28、雲の下限の11