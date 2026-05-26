テレ朝は謝罪タレントの鈴木紗理奈が自身のSNSにて、自分と関係性のないタレントから「嫌いな芸能人」として名前を挙げられたことに怒りを表明した。鈴木自身はそこで具体的な名前を挙げていないが、5月18日深夜放送の「あのちゃんねる」（テレビ朝日系）におけるタレントのあのの発言を指していると思われた。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】「まじ可愛かった」王冠＆キラキラ衣装…あのちゃん、橋本環奈と息ぴっ