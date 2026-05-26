開幕以来、低迷が続く中日の“負のスパイラル”を象徴するような試合があった。5月20日の阪神戦。中日は7回表まで7対0とリードしながら、その裏に4点、8回に3点を返され、あっという間に同点に追いつかれた。そして9回、森下翔太にサヨナラ本塁打を浴び、悪夢の逆転サヨナラ負けを喫した。だが、過去にはこの日の中日以上に、信じがたい形でサヨナラ負けに泣いたチームもある。【久保田龍雄／ライター】【逆転負け】圧倒的リー