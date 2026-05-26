浙江省の清凉峰国家級自然保護区で、満開の季節を迎えた象鼻蘭。（５月撮影、杭州＝新華社配信／夏国華）【新華社杭州5月26日】中国浙江省杭州市臨安博物館付設庭園の湖のほとりでこのほど、浙江農林大学の夏国華（か・こくか）高級実験師がボランティアと共に、国家1級保護野生植物の象鼻蘭（Phalaenopsiszhejiangensis〔Z.H.Tsi 〕Schuit.）を繁殖実験室から野外の「新居」へ移植した。同日、人工繁殖された象鼻蘭