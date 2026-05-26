１５日、ライセンスを取得し製造販売されているＷ杯出場チームのグッズ。（義烏＝新華社記者／黄宗治）【新華社義烏5月26日】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会が近づく中、「世界の雑貨の町」と呼ばれる中国浙江省義烏市で大会関連グッズが人気を集めている。多くの事業者が昨年から生産を開始し、世界各地に製品を出荷している。義烏税関によると、2025年の同市のスポーツ用品・設備輸出額は前年比20.3％増の1