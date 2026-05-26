TBS系情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金後1：55）が26日に放送され、読売ジャイアンツの監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる一連の騒動を扱った。【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子出演者からの意見が飛び交うなか、生出演したCBC特別解説委員の石塚元章氏は、一連の出来事について「全体を通してキーワードを3つ考えた」と持論。1つに「チャットGPT」を挙げ、「今の時代、若い人はこういうことに