NPB(日本野球機構)は26日の公示を発表。中日は3選手を登録しました。橋本侑樹投手は、今季3試合の登板で2ホールド、防御率0.00の成績。4月6日に登録抹消となって以来の再昇格です。福永裕基選手は、今季27試合で打率.270、1本塁打、6打点の成績。5月13日に登録抹消となって以来、約2週間ぶりの再昇格です。ドラフト6位ルーキーの花田旭選手は、今季10試合で打率.263、1本塁打、5打点の成績。4月19日に登録抹消となって以来、約1か