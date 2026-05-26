日米やインド、オーストラリアの4か国でつくるクアッドの外相会合が開かれ、重要鉱物の供給網やエネルギー安全保障を強化する新たな枠組みなどが創設されました。クアッド外相会合は26日、インドの首都ニューデリーで開かれ、中東情勢をめぐるエネルギー安全保障のほか、中国が市場をほぼ独占しているレアアースの問題などについて意見が交わされました。共同記者会見で茂木外務大臣は、中国を念頭に「力による一方的な現状変更の