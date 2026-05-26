ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのフィギュアスケート・ペアの金メダリスト“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペアが、ロサンゼルス現地時間27日（日本時間26日）に行われた「ロサンゼルス・ドジャースvsコロラド・ロッキーズ」の始球式を務め、ドジャースの球団公式インスタグラムで公開された。【写真・動画】「誰も打てないですね」…“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一の始球式、ドジャース公式が公開始球式では