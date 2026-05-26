タレントの石田純一さんが「みんなのあんしん100年プロジェクト」のプレス発表会に登場しました。【写真を見る】【 石田純一 】72歳になり「大分ポンコツに…」生活習慣を見直して「自分の老後にも責任を持ちたい」と誓う朝日生命保険相互会社は、2026年4月より、介護・認知症領域における深刻な社会課題の解決に向けた新プロジェクト「みんなのあんしん100年プロジェクト〜朝日の介護認知症エコシステム〜」を開始しました。現