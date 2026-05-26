刑事裁判のやり直し＝「再審」制度を見直すための刑事訴訟法改正案が衆議院・本会議で審議入りしました。きょう審議入りした刑事訴訟法の改正案では、再審開始の決定に対し検察官が不服を申し立てる「抗告」を「原則禁止」としています。また、裁判所が当事者の請求を受け、必要と認めれば検察官に証拠の開示命令を出すことを義務づけていますが、一方で、開示された証拠を再審請求手続き以外の目的で他人に渡すことなどを罰則付き