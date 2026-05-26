中東情勢の悪化でエネルギー価格が高騰するなか、政府は、2026年の夏に電気・ガス代の補助とあわせて、省エネの取り組みを呼びかけます。電気・ガス料金への補助は7月から9月の使用分について実施されます。電力使用量がピークになる8月に重点的に支援し、電気代で1kWhあたり3.5円から4.5円、ガス代では1立方メートルあたり14円から18円を補助し、標準家庭で3カ月間で5000円程度の負担減を見込んでいます。また、政府はあわせて国