Ｊリーグは２６日、Ｊ１福岡に関し、罰金１００万円、けん責（始末書をとり、将来を戒める）の懲罰を決定したと発表した。福岡は前監督がスタッフに対してハラスメントに該当する行為があったが、各行為を防止し、早期発見、是正のために必要な体制を整備しておらず、内部統制上の不備が認められ、Ｊリーグの社会的信用を毀損したとした。Ｊリーグは懲罰決定と併せて、福岡に対して同種事案の再発防止を期すために必要な措置