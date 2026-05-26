5月26日 取扱開始 【拡大画像へ】 ファッションセンターしまむらは、5月26日より「夜は猫といっしょ」のグッズを、一部店舗とオンラインストアで発売した。 Tシャツやエコバッグ、ぬいぐるみパスケースなど、キュルガをモチーフにしたかわいいグッズが勢ぞろいしている。 □オンラインストアのページ 5月26日（火）より発売！ #夜は猫といっしょ のかわい