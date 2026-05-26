比嘉愛未が日本テレビ系新水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（以下、『ファーストクライ』）で主演を務めることが発表された。比嘉は現在放送中の『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）にも出演しており、同局連続テレビドラマに続けて出演することになる。また、日本テレビ系GP帯ドラマで主演を務めるのは本作が初となる。 参考：比嘉愛未、日本テレビ系GP帯ドラマ初主演『ファースト