シャオミ・ジャパンはスマートサーキュレーター2機種『Xiaomiスタンド型スマートサーキュレーター』『Xiaomi卓上型スマートサーキュレーター』を5月26日より日本国内で発売する。 （関連：【画像】卓上型はアウトドアでも使える使い勝手の高さが魅力） 両製品はシャオミ・ジャパンにとって新しい製品カテゴリーとなる。居住環境や用途に応じ