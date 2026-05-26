西部技研がこの日の取引終了後、中国子会社が造船の塗装工場向け大型案件を受注したと発表した。 今回受注したのは、中国大手造船工場向けのＶＯＣ（揮発性有機化合物）濃縮装置。受注先や販売台数など具体的内容は非開示で受注金額は約５億円。２６年１２月期第３四半期の納入を予定しており、業績予想には織り込み済みとしている。 出所：MINKABU PRESS