テセックがこの日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を１５万株（自己株式を除く発行済み株数の２．９１％）、または３億円としており、取得期間は６月１日から９月３０日まで。株主還元の充実及び資本効率の向上を図り、企業環境の変化に対応した機動的な経営を遂行するためとしている。 出所：MINKABU PRESS