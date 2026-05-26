２６日の東京株式市場は半導体関連などを中心に利益確定の動きが表面化し、日経平均株価は下値を探る展開に。しかし、押し目買いニーズも強く底堅さを発揮した。 大引けの日経平均株価は前営業日比１６２円１０銭安の６万４９９６円０９銭と４日ぶり反落。プライム市場の売買高概算は２３億６７９２万株、売買代金概算は９兆８０８８億円。値上がり銘柄数は６９８、対して値下がり銘柄数は８１６、変わらずは５４銘柄