名古屋グランパスは26日、ホームゲーム当日にスタジアム周辺道路や周辺施設で迷惑駐車、違法駐車が確認されていることを報告した。クラブは公式サイト上で「周辺施設を利用される皆様、また周辺地域の方々に対して大変な迷惑となります」とし、「ホームゲームをご観戦される方は、スタジアム周辺道路や、周辺施設における迷惑駐車、違法駐車は絶対にお止めください」と注意を喚起している。続けて公共交通機関での来場を案内