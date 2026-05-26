ＳＴＶの瀬賀凜太郎アナウンサーと竹井愛乃アナウンサーが、道警の交通安全アドバイザーに任命されました。交通安全アドバイザーに任命されたのは、北海道内のアナウンサーら１３１人です。ＳＴＶからは瀬賀凜太郎アナウンサーと竹井愛乃アナウンサーが任命されました。交通安全アドバイザー制度は、道警がアナウンサーらに交通事故を防ぐための情報を提供し、番組で呼びか