7人組アーティストグループ・XGが現地時間25日、米ラスベガスのMGMグランド・ガーデン・アリーナで開催された、米3大音楽賞のひとつ『アメリカン・ミュージック・アワード（American Music Awards＝AMA）』のレッドカーペットに登場した。同アワードのレッドカーペットを歩く単独の日本人アーティストは、XGが史上初となった。【写真】髪も丸刈り！胸の切除手術したXGのCOCONAXGは、2024年から2025年にかけて初のワールドツア