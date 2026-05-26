タレントの新田恵利が26日、都内で行われた「みんなのあんしん100年プロジェクト」プレス発表会に登壇。約6年半経験した実母の介護を回顧した。【集合ショット】仲良く笑顔を浮かべる安藤なつ＆新田恵利＆石田純一在宅介護をしていた新田は「母の好物を知っていたのでスムーズに介護できました。（情報を）知っているのは大事」と介護する際の大切なことを力説。大変だったことを問われると「大変なことばっかりでしたが、幸せ