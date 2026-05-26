新体操の世界選手権（8月・ドイツ）個人代表に喜田未来乃（エンジェルRG・カガワ日中）が決まった。キルギスのビシケクで行われているアジア選手権で世界選手権の出場枠が懸かる個人総合予選が24日まで行われ、日本は1枠にとどまる見込みとなった。7位の喜田が11位の鈴木菜巴（アリシエ兵庫）を上回り、日本体操協会の選考基準を満たした。協会によると、日本は2人の合計得点による国・地域別順位で5番手となり、4番手までに与