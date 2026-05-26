【ソウル共同】韓国国防省は26日、原子力潜水艦の開発に関する基本計画を発表した。韓国国内で建造し、2030年代中盤の進水を目指す。北朝鮮の核・ミサイルの脅威に対応する上で「核心的な役割」を果たすことになると強調した。発表によると、原潜の原子炉の燃料は低濃縮ウランを使用する。核燃料の交換を最小限にし、長期間の運転が可能になるように開発する。30年代半ばに進水させ、30年代後半以降に実戦配備することを目標に