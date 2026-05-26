自民党は、高市首相（自民総裁）が補正予算案の編成を正式表明したことで、内容を評価する国民民主党の賛成を取り付けた上で早期成立を図りたい考えだ。自民内では連立入りへの期待感が高まりつつあるが、国民民主内では慎重論も根強く、実現するかは不透明だ。（長谷部駿）「中東情勢は極めて不確実性が伴う。そうしたリスクを最小化する財政的な手当てをしっかり考えなければいけない」自民の鈴木幹事長は２５日の記者会見