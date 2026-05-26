政治団体「日本結束党」の上梨裕奨（かみなし・ゆうすけ）副統領（２９）が２６日、都庁で会見し、東京・杉並区長選（６月２１日告示、２８日投開票）への出馬を表明した。日本結束党の前身はアキノリ将軍未満氏が党首を務めた政治団体「ネオ幕府アキノリ党」。アキノリ氏は２０２４年の都知事選に出馬し、上梨氏は幹事長として、サポートした経緯がある。今年４月に日本結束党に名称変更後も引き続き、アキノリ氏が統領を務