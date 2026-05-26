元おニャン子クラブでタレントの新田惠利（５８）、お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつ（４５）が２６日、都内で行われた朝日生命の「みんなのあんしん１００年プロジェクト」プレス発表会に登場した。このプロジェクトは、介護・認知症領域における深刻な社会課題の解決に向けた新プロジェクト。新田は、実母の介護を６年半経験。当時を振り返って「知識や心の準備が全くない中での介護だったので、泣いたり笑った