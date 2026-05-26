日本代表ＧＫ早川友基（２７＝鹿島）が、ともに日の丸を背負う?戦友?から刺激を受けている。昨季鹿島を９年ぶりのＪ１優勝を導いてＭＶＰに選ばれた早川は２６日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）の代表合宿に参加。自身初のＷ杯に向けて「本当に大きな舞台。しっかりいい準備をして、代表として結果を残したい。去年、自チームで経験をしてきたことをチームに還元したい。それはピッチ内外でも体現していきたい」と力強く意気込