J2・J3百年構想リーグで1得点4アシストの札幌・ティラパット北海道コンサドーレ札幌に所属するU-23タイ代表FWティラパット・プルートンは、来シーズンも札幌でプレーしたい意向があるようだ。タイのサッカー専門メディア「Ballthai」は、ティラパットのインタビューを掲載している。タイのパトゥム・ユナイテッドからレンタル移籍で加入している19歳のティラパットは、2026シーズンのJ2・J3百年構想リーグで10試合にプレーし1