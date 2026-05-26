龍宮城が、EP『MOTTO』を7月22日にCDリリース、7月15日にEP全曲を配信リリースすることを発表した。あわせて、CDジャケット写真も公開された。CDには、3月1日に実施した＜龍宮城 ARENA LIVE 2026 -SHIBAI- ＞東京・TOYOTA ARENA TOKYO公演のライブ映像とビハインドも収録した完全生産限定盤と、通常盤初回仕様が発売される。本日から完全生産限定盤・通常盤初回仕様の予約が開始され、店舗別購入特典も公開された。完全生産限定盤