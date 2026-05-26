記事ポイント世界ゲーミングモニター市場は2025年の83.53億米ドルから2032年に126.60億米ドルへ拡大し、CAGR6.0%で成長が続くとLP Informationが予測Samsung・AOC/Philips・ASUSなど上位5社が2025年市場全体の約64%を占め、技術力とブランド力で競争優位を確保しているアジア太平洋地域はCAGR6.82%と全地域中最高の成長率を示し、PC・周辺機器市場の普及が拡大を後押しする 市場調査会社のLP Informationが、世界ゲーミングモ