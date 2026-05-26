愛知県春日井市で26日午前、頭から血を流して倒れている女性が見つかりました。警察が殺人未遂事件として調べています。26日午前8時15分ごろ、春日井市西本町2丁目の住宅の駐車場で、「女性が仰向けで倒れている」などと119番通報が相次ぎました。倒れていたのはこの家に住む84歳の女性で、頭から血を流した状態で病院に運ばれましたが、頭蓋骨を折るなどの重傷です。捜査関係者によりますと、女性は「息子に金を要求され