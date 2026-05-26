キャンドゥから、ハワイを舞台にしたディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』デザインシリーズが登場。いきいきと表情豊かな暴れん坊のエイリアン「スティッチ」と仲間たちを描いたグッズ全40種がラインナップされます☆ キャンドゥ ディズニー「スティッチ」グッズ 発売日：2026年5月28日（木）より順次販売店舗：全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く)、Can★Doネットショップ 銀河連邦の天才