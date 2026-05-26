記事ポイント宮崎のリゾートホテル内ビュッフェで2026年6月1日〜7月31日に初夏のうなぎフェアを開催蒲焼き・白焼きをアレンジした和洋多彩なメニューが登場、ミニうな丼コーナーも設置うなぎフェアと同時にマンゴーフェアも開催、宮崎県産マンゴー半玉付き宿泊プランも展開 宮崎県の太平洋沿いに広がるリゾート、フェニックス・シーガイア・リゾートのフラッグシップホテル「フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー」