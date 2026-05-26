再検討会議 笠岡市役所 笠岡市の新しい市民病院の建設について3回目の再検討会議が行われ、協議結果の報告書案がまとまりました。 笠岡市は、現在の市民病院の老朽化に伴い、その敷地内に病床数99の新しい市民病院を建設する予定でした。 しかし、慢性的な赤字が見込まれるなどとして2025年11月に計画の見直しを決めました。 再検討会議ではこれまで、病院の規模や在り方について検討。3回目となる25日は、市に