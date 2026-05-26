支線バス「FLAt」 岡山市は、26日、公設民営の支線バス「FLAt」の利用促進を図るため、6月から運賃無料キャンペーンを実施することを明らかにしました。 大森市長が定例会見で明らかにしました。市によりますと、期間は6月1日～7月31日です。全路線が対象で、一定期間に複数回利用が可能となる「お試し乗車券」を車内やスーパー、病院などで配布します。 大森市長は「車内にも券があるので事