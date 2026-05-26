記事ポイントドリブルデザイナー岡部将和氏の「99％抜けるドリブル理論」を15万文字で言語化し、ジュニア世代向けに世界初体系化リーフラスが2026年6月、首都圏6校でドリブル特化型サッカースクール「D-UNLOCK」を開校幼児〜小学生を対象に6月の無料体験会を実施 SNS総フォロワー240万人超・動画総再生数2億回超のドリブルデザイナー・岡部将和氏とリーフラスがパートナーシップを締結し、ドリブル特化型サッカースクール「D-